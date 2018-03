Lokale verkiezingen in Belgrado bepalen toekomst van heel Servië jv

04 maart 2018

09u39

Bron: dpa 0 In de Servische hoofdstad Belgrado zijn vanochtend de met spanning afgewachte lokale verkiezingen van start gegaan. Ongeveer 1,6 miljoen stemgerechtigden kiezen een nieuwe gemeenteraad, maar vellen daarmee ook de beslissing over de politieke weg voor het hele Balkanland.

President Aleksandar Vucic wil met zijn Progressieve Partij zijn onbeperkte macht verankeren. In Belgrado deden hij en zijn partij het in het verleden duidelijk slechter dan in het hele land. De oppositie wil met de gemeenteraadsverkiezingen een laatste kans in de komende jaren grijpen, om Vucic en zijn SNS nog wat tegengas te geven.