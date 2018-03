Lokale verkiezing in Servische hoofdstad belangrijke test voor president SI

03 maart 2018

19u50

Bron: Belga 0 In de Servische hoofdstad Belgrado vinden zondag de gemeenteraadsverkiezingen plaats. De lokale verkiezing geldt als een belangrijke test voor president Aleksandar Vucic. De 47-jarige wil zijn macht ook consolideren in het culturele en economische hart van het arme Balkanland.

In Belgrado deden Vucic en zijn Progressieve Partij het de laatste jaren zichtbaar slechter dan in de rest van het land. De oppositie ziet in de verkiezing van zondag de laatste kans voor de komende jaren, om Vucic toch enigszins wat weerwerk te bieden. Peilingen wijzen echter op een - weliswaar nipte - zege van Vucic.

Ongeveer 1,6 miljoen mensen kunnen een stem uitbrengen. Vucic is lijsttrekker voor zijn partij, hoewel hij dat volgens de grondwet niet mag zijn. De stemkantoren zijn geopend van 7 tot 20 uur.