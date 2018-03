Lokale partijen boeken monsterzege in Nederland, CDA en VVD verwikkeld in nek-aan-nekrace om grootste partij te worden GroenLinks verovert Amsterdam sam ib

Bron: AD, Belga, ANP 3 De lokale partijen hebben bij de Nederlandse gemeenteraadsverkiezingen van gisteren een monsterzege geboekt. Ruim 32 procent van de stemmen ging naar een lokale partij. CDA en VVD strijden nek-aan-nek om de grootste landelijke partij te worden. In Amsterdam wordt GroenLinks de grootste partij met tien zetels.

Om 2.00 uur deze nacht waren in 311 van de 335 gemeenten de stemmen geteld. Op dat moment stonden de christendemocraten op 13,5 procent en de liberalen op 13,2. De uitslagen in de nog openstaande gemeenten, waaronder een aantal grote, bepalen wie deze strijd wint.

Van de landelijke partijen die in een groot aantal gemeenten meedoen, presteert GroenLinks verhoudingsgewijs het beste. De partij van Jesse Klaver gaat van 5,1 procent in 2014 naar 8,6 procent nu. Ook de VVD groeit flink, van 11,8 naar 13,2. CU wint heel licht.

Voor het overige leveren alle gevestigde namen in. Vooral D66 (van 12 naar 9 procent), PvdA (9,9 procent naar 7,4 procent) en SP (van 6,4 naar 4,5) lopen klappen op.

Nieuwkomers

Die stemmen zijn dus vooral naar de lokale partijen gegaan. In 2014 scoorden zij nog 27,3 procent van de stemmen, nu 32,4 procent. Ook nieuwkomers PVV en Denk snoepten in een aantal gemeenten zetels af. Partij voor de Dieren groeide in de gemeenten waarvan de stemmen nu geteld zijn van 8 naar 25 zetels.

De definitieve uitslag wordt waarschijnlijk morgenvroeg bekend. Op basis van de nu getelde stemmen wordt de opkomst in geschat op 55,1 procent, meer dan bij de vorige raadsverkiezingen. Toen ging 53,3 procent naar de stembus.

Amsterdam

In Amsterdam wordt GroenLinks de grootste partij met tien zetels. Volgens de tussenstand halveert de PvdA in de Nederlandse hoofdstad van 10 naar 5 zetels. D66 moet het tot nu toe doen met 8 zetels, tegen 14 bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen. Nieuwkomers Forum voor Democratie en DENK staan voorlopig elk op 3 plekken in de raad. Ook de Partij voor de Dieren doet het goed, met 3 zetels tegen 1 de vorige keer. De gemeente Amsterdam is inmiddels gestopt met het tellen van de stemmen en gaat daar morgen mee verder.

Partijvoorzitter Marjolein Meijer van GroenLinks spreekt voor de camera van de NOS van "een historische uitslag en een geweldige kans om Amsterdam te veranderen". Ze gaat ervan uit dat haar partij in de hoofdstad gaat besturen. "Dat neem ik toch aan. We hebben het initiatief. Wat mensen zien is dat we een heel erg consequent verhaal hebben verteld en heel erg de verbinding hebben gezocht en dat dat zich nu uitbetaalt", aldus Meijer.

Nieuwkomer Forum voor Democratie krijgt volgens de poll drie zetels. DENK, ook nieuw, komt uit op drie zetels. Bij1, de partij van tv- en radio-presentatrice Sylvana Simons, zou op één zetel uitkomen. "We zijn heel blij dat GroenLinks het bestuur gaat leiden. Dat biedt perspectieven voor ons. We willen onze principes hooghouden en tegelijk niet een te grote jas aantrekken. Maar we lopen zeker niet weg voor onze verantwoordelijkheden", zei Simons.

Lijsttrekker Mourad Taimounti van DENK was aangenaam verrast door de voorlopige verkiezingsuitslag in Amsterdam. "Het is de eerste keer dat we meedoen en dan pakken we gelijk al drie zetels", zei Taimounti voor de zender AT5. "We hebben het samen gedaan. Ik ben heel trots dat ik deel mag uitmaken van deze familie."

Leefbaar Rotterdam wint met overmacht in Rotterdam

De partij Leefbaar Rotterdam lijkt de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam met overmacht te hebben gewonnen. De partij staat op elf zetels, met 90 procent van alle stemmen geteld. Leefbaar heeft een ruime voorsprong op de naaste concurrenten. Dat zijn VVD, PvdA, D66 en GroenLinks. Zij halen allemaal vijf zetels.

Nieuwkomer DENK haalt drie zetels. PVV, SP, CDA en NIDA staan op twee zetels. ChristenUnie-SGP, 50PLUS en de Partij voor de Dieren staan op 1 zetel.

VVD grootste in Breda

Met elf zetels is de VVD met ruime voorsprong de grootste partij in Breda geworden. In vergelijking met de vorige stembusgang wonnen de liberalen drie zetels. D66 en CDA volgen op de tweede stek. Beide partijen hebben zes zetels. CDA is gelijk gebleven. D66 verliest twee zetels.

VVD en GroenLinks het grootst in Eindhoven

De VVD en GroenLinks zijn de grootste partijen in Eindhoven geworden met elk zeven zetels. In vergelijking met de vorige gemeenteraadsverkiezingen boekte de VVD een zetel winst. GroenLinks won er drie.

D66 en PvdA haalden allebei zes zetels. De PvdA verloor twee zetels, D66 raakte er een kwijt. DENK komt voor het eerst in de gemeenteraad van Eindhoven met een zetel.

Inlichtingenwet

Onze noorderburen konden gisteren ook stemmen voor of tegen de nieuwe inlichtingenwet, die de geheime diensten meer bevoegdheden geeft. Volgens een exitpoll stemde 49 procent voor en 48 procent tegen. Het referendum is in ieder geval geldig, omdat de opkomst van 48 procent de drempel van 30 procent ruim overschreed.

De kiezers in Groningen, Haarlemmermeer en Leeuwarden hebben alvast met een overgrote meerderheid gestemd tegen de inlichtingenwet. In de Groningse hoofdstad was 70,8 procent tegen, in Haarlemmermeer 54,1, in de Friese hoofdstad 62,3 procent.

In de loop van de nacht liet de Nederlandse minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren weten dat het resultaat van het referendum momenteel "too close to call” is: de voor- en tegenstanders liggen te dicht bij elkaar. “Morgen zijn er meer stemmen geteld en kunnen we op basis van deze voorlopige uitslag er meer over zeggen.”

Na het tellen van bijna 20 procent van de stemmen was iets meer dan 46 procent voor de wet en 50 procent tegen, aldus cijfers van de verkiezingsdienst van het persagentschap ANP. De exitpoll van Ipsos/NOS liet een nek-aan-nekrace zien van 48 procent tegen en 49 procent voor. De poll kent een marge van 5 procent.

