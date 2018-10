Lof, zorgen en kritiek na Merkels beslissing: “Haar afscheid luidt periode van instabiliteit in en dat is slecht nieuws voor Duitsland én Europa” Karen Van Eyken

Bron: Die Welt, Volkskrant, NRC, Politiken, NZZ 0 Gisteren bevestigde Merkel dat ze aan haar laatste ambtstermijn als bondskanselier bezig is. Tegelijk kondigde ze ook aan af te zien van het voorzitterschap van haar partij CDU, bij het partijcongres in december. Ze streeft geen ander politiek ambt meer na. Haar beslissing kan op respect rekenen van andere politici. De internationale pers daarentegen reageert verdeeld.

Enerzijds hebben de commentatoren lof voor de verdiensten van de bondskanselier, anderzijds vrezen ze dat Duitsland en Europa een periode van politieke instabiliteit tegemoet gaan. Maar er is ook kritiek.

The Times (VK): “Haar afscheid luidt een periode van onzekerheid in”

“Het afscheid dat ze aankondigde na de slechte resultaten van haar partij bij de deelstaatverkiezingen in Hessen, luidt een periode van politieke instabiliteit in”, schrijft The Times.

“Ook al is Merkel van plan om haar huidige ambtstermijn uit te doen, dan nog zijn vervroegde verkiezingen niet uitgesloten - dat zou volgend jaar al kunnen gebeuren wanneer de GroKo, de coalitie van christen- en sociaaldemocraten, uit elkaar valt.”

“De machtsstrijd om haar opvolging zal chaotisch verlopen. Luttele minuten na haar aankondiging gaven al vier kandidaten te kennen dat ze haar willen opvolgen als partijleider. Merkel van haar kant weigerde om een kandidaat openlijk te steunen. De race om het partijleiderschap is volop losgebarsten en zal vonken geven.

El Mundo (Spanje): “Merkels afscheid is slecht nieuws voor de EU”

“Het afscheid van Merkel zal niet alleen een impact hebben op de Duitse politiek, maar ook op Europa”, meent El Mundo.

“Samen met Frankrijk heeft ze altijd geijverd voor de Europese waarden die van de EU een welvarende en progressieve regio hebben gemaakt met respect voor de mensenrechten en de vrije markt.

Daarom is haar aankondiging slecht nieuws voor de EU die de komende jaren met vele uitdagingen wordt geconfronteerd zoals de brexit.”

Politiken (Denemarken): “Merkel slaagde erin om gelijktijdig de Duitse en Europese belangen te behartigen”

“Voor Europa is het nu belangrijk dat Duitsland een ​​nieuwe leider krijgt die de Europese dynamiek kan doen herleven en die zowel oog heeft voor het Europese als het Duitse belang”, stelt Politiken. “Merkel is al die jaren in staat geweest om net dat te doen en dat is precies wat Europa nu nodig heeft.”

Corriere della Sera: “We zullen Merkel missen”

“De Duitsers die haar sinds 2005 als bondskanselier hadden, hebben de economische crisis zonder kleerscheuren doorstaan. En wij Europeanen die haar terughoudendheid hebben ervaren, maar ook haar vermogen om altijd het juiste te doen, zullen haar missen.”

Volkskrant (Nederland): “Merkel wil geleidelijk uitdoven”

Merkel wil niet doorbranden, ze wil geleidelijk uitdoven. Of dat ook zo gebeurt, heeft ze niet meer zelf in de hand. Ze heeft maandag de macht uit handen gegeven, voor het eerst in achttien jaar. De vrouw die van machtsbehoud haar expertise heeft gemaakt, die in achttien jaar tijd zoveel belagers en concurrenten het onderspit deed delven, die vrouw laat vanaf nu anderen over haar lot beschikken; het is een cesuur in de Duitse politiek.

Belangrijker dan namen en rugnummers, voor Duitsland maar ook voor Europa, is de vraag welke kant de partij na Merkel opgaat.

NRC (Nederland): “Merkel probeert zelf de regie te houden over het einde”

“Haar grote voorgangers en partijgenoten Konrad Adenauer en Helmut Kohl konden het niet opbrengen om vrijwillig plaats te maken voor een opvolger. Maar Angela Merkel heeft maandag de regie genomen over wat een stapsgewijs en ordelijk vertrek uit de politiek moet worden – en het begin van een nieuw tijdperk in de Duitse en Europese politiek.

Helemaal vrijwillig is haar besluit niet. Merkels gezag brokkelde de afgelopen maanden steeds verder af, ook in de eigen gelederen. Sinds de vluchtelingencrisis van 2015 heeft een deel van de achterban zich van haar afgekeerd en is haar populariteit afgenomen (ook al is ze na president Steinmeier nog altijd de meest gewaardeerde politicus van het land).”

Gazeta Wyborcza (Polen): “Wie zal ons zo goed kunnen begrijpen als Merkel?”

“Voor Polen is de aankondiging van het einde van haar carrière slecht nieuws. Merkel begrijpt onze geschiedenis, onze aarzeling tegenover het Westen en onze angst tegenover het Oosten. Ze heeft onze Europese aspiraties altijd gesteund. Ze heeft geholpen om de kloof tussen het oude en nieuwe Europa te dichten. Zal haar opvolger evenveel aandacht hebben voor de Poolse gevoeligheden?”

NZZ (Zwitserland): “Kans op glorieus afscheid verknald”

“Door zich nog vast te klampen aan het ambt van bondskanselier heeft Merkel de kans op een glorierijk afscheid gemist”, vindt NZZ.

“Haar manoeuvre lijkt eerder een poging om de macht zo lang mogelijk bij zich te houden. Het feit dat ze geen kandidaat meer is voor het partijvoorzitterschap is slechts een bliksemafleider. De grande dame van de Duitse politiek zal nog drie jaar lang aan de touwtjes trekken terwijl de strijd om haar opvolging losbarst.”

