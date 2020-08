Loekasjenko zegt dat nieuwe verkiezingen mogelijk zijn na grondwettelijk referendum, EU-leiders woensdag bijeen over Wit-Rusland NLA LH

17 augustus 2020

12u00

Bron: Belga, ANP 3 De Wit-Russische leider Aleksander Loekasjenko is naar eigen zeggen bereid om nieuwe verkiezingen te organiseren in het land na het houden van een referendum over een nieuwe grondwet. M aar niet onder druk; hij wil eerst dat de protesten ophouden. Pas dan kan er volgens hem ‘rustig aan hervormingen en het delen van de macht worden gewerkt’. Vandaag is ook bekend geworden dat de EU-regeringsleiders woensdag bijeen komen om te praten over de situatie in Wit-Rusland, meldt EU-president Charles Michel.

De autocratische president regeert al sinds 1994 en werd ruim een week geleden weer met een overweldigende meerderheid van stemmen herkozen. Hij versloeg daarbij de Wit-Russische oppositieleider Svetlana Tichanovskaja, die inmiddels is gevlucht naar Litouwen. Er wordt in binnen- en buitenland van uitgegaan dat Loekasjenko 80 procent van de stemmen kreeg door verkiezingsfraude.

Loekasjenko spreekt dat tegen. Hij herhaalde maandag tijdens een werkbezoek aan een tractorfabriek (in staatseigendom) dat er géén nieuwe verkiezingen komen. Tijdens het bezoek scandeerden werknemers van de fabriek dat hij moest aftreden, ondanks dat deze werknemers naar verluidt zorgvuldig door de staat waren geselecteerd om aanwezig te zijn in de fabriek.

Korte tijd later opperde Loekasjenko toch dat er nieuwe verkiezingen mogelijk zijn, allicht in een poging om de protestbeweging wat wind uit de zeilen te nemen. Er zou dan een referendum over een nieuwe grondwet moeten komen. Wel liet hij weten niets te doen onder druk van de protesten. Hij is pas bereid tot overleg als die stoppen, zo klonk het.

Het Wit-Russische volk heeft het recht om te beslissen over zijn eigen toekomst en zelf een leider te kiezen Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad

De regeringsleiders van de 27 EU-landen vergaderen woensdag om 12 uur per videoconferentie over de situatie in Wit-Rusland. Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad, heeft dat deze middag bekendgemaakt. “Het Wit-Russische volk heeft het recht om te beslissen over zijn eigen toekomst en zelf een leider te kiezen”, twitterde Michel. “Geweld tegen demonstranten is onaanvaardbaar en kan niet worden toegestaan.”

De EU-landen kondigden vrijdag al sancties aan tegen Wit-Russische functionarissen die betrokken zijn bij het geweld en de veronderstelde verkiezingsfraude. De Franse president Emmanuel Macron riep de EU zondag nog op om “zich te blijven mobiliseren” aan de zijde van de mensen die protesteren tegen het regime van Loekasjenko.

I will call a meeting of the members of the European Council this Wednesday 12h00 to discuss the situation in #Belarus



The people of Belarus have the right to decide on their future and freely elect their leader



Violence against protesters is unacceptable and cannot be allowed Charles Michel(@ eucopresident) link

Tichanovskaja heeft zich vandaag bereid verklaard om Wit-Rusland te leiden. "Ik ben bereid om mijn verantwoordelijkheid te nemen en te handelen als nationale leider", aldus de 37-jarige Tichanovskaja. Ze herinnerde eraan dat het nooit haar bedoeling was geweest om politica te worden. "Het lot heeft bepaald dat ik op de eerste rij sta tegenover de willekeur en de onrechtvaardigheid.”

Volgens Tichanovskaja is de bedoeling "uit de cirkel zonder einde te stappen waarin we ons al 26 jaar bevinden". Loekasjenko, ook wel omschreven als de 'laatste dictator van Europa', is al die tijd aan de macht in de voormalige Sovjetrepubliek. Vorige week zondag werd hij opnieuw verkozen als president, maar hij wordt ervan verdacht fraude te hebben gepleegd. Sindsdien zijn er dagelijks protesten in de Wit-Russische hoofdstad Minsk.

Stakingen

De oppositie heeft bij het begin van een nieuwe werkweek opgeroepen dat de werknemers van staatsbedrijven over heel Wit-Rusland het werk zouden neerleggen. Stakingen daar moeten de basis voor het machtsapparaat breken. De staatsbedrijven in Wit-Rusland gelden als essentieel voor het functioneren van de staat. Vanochtend begonnen de eerste stakingen. Experts gaan ervan uit dat Loekasjenko via dergelijke stakingen het snelst naar de uitgang kan gedwongen worden.

Aan verscheidene fabrieken, ook aan de tractorfabriek waar Loekasjenko vandaag een werkbezoek bracht, wordt gedemonstreerd, en ook aan het gebouw van de Wit-Russische staatstelevisie.

Vanavond willen de werknemers van de staatsbedrijven in Minsk een nieuwe manifestatie houden. Aansluitend is een "zitstaking" gepland, die vanaf nu elke dag zou gehouden worden. Ook in andere Wit-Russische steden staan vanavond nieuwe protesten op het programma.

Legeroefeningen

Het leger van Wit-Rusland is begonnen met oefeningen aan de westelijke grens. Dat meldt buurland Litouwen, dat de situatie nauwgezet zegt te volgen met andere NAVO-lidstaten. Minister van Defensie Raimundas Karoblis verwijt het regime van de Wit-Russische leider Aleksander Loekasjenko aan te sturen op verdere escalatie.

Wit-Rusland heeft aangekondigd van maandag tot en met donderdag legeroefeningen te houden in de regio Grodno. Loekasjenko beschuldigde de NAVO van een troepenopbouw in buurlanden, maar volgens het bondgenootschap is daar geen sprake van. Minister Karoblis zegt dat de Wit-Russische regering het beeld probeert te creëren dat er gevaar dreigt vanuit het buitenland.

Lees ook:

De huismoeder die het rijk van Europa’s langst zittende dictator deed wankelen(+)

Uitgekleed, geslagen en met 36 vrouwen in één cel: verslag van een week in de laatste dictatuur van Europa(+)