Loekasjenko: “Opgepakte Russen wilden "bloedbad" aanrichten in Minsk” ISA

04 augustus 2020

17u22

Bron: Belga 0 De Wit-Russische president Alexandr Loekasjenko heeft dinsdag in een toespraak gezegd dat de Russen die enkele dagen geleden in Minsk werden opgepakt "een bloedbad" wilden aanrichten, in de aanloop naar de presidentsverkiezingen.

"De poging om een bloedbad te organiseren in het centrum van Minsk is duidelijk", zei Loekasjenko in zijn toespraak. Na de arrestatie van de 33 mannen, die volgens de Wit-Russische autoriteiten leden van de Russische paramilitaire organisatie Wagner zijn, zei Rusland dat ze op doorreis waren naar andere landen. De president noemde dat "leugens". "Deze mensen hebben toegegeven dat ze speciaal naar Wit-Rusland werden gestuurd", klonk het. Hij zei er ook van overtuigd te zijn dat er een andere entiteit naar het zuiden werd gestuurd, die in de wouden opgespoord en gevat moeten worden.

De arrestatie van de verdachten heeft de spanningen doen oplopen tussen Wit-Rusland en Rusland, historisch gezien nochtans de belangrijkste bondgenoot van het land.

Tegenstander Svetlana Tikhanovskaja

De 65-jarige Loekasjenko wordt bij de aanstaande presidentsverkiezingen uitgedaagd door de 37-jarige Svetlana Tikhanovskaja. Zij doet mee in de plaats van haar man, de bekende blogger Sergej Tikhanovski die in de gevangenis zit. De autoriteiten beschuldigen Tikhanovski ervan om met Wagner samen te spannen om Wit-Rusland te destabiliseren in aanloop naar de presidentsverkiezingen van aanstaande zondag.

Wit-Rusland wordt wel eens "de laatste dictatuur van Europa" genoemd. President Loekasjenko regeert de ex-Sovjetrepubliek al sinds 1994 met harde hand, en is zondag kandidaat voor een zesde opeenvolgende termijn.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.