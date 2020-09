Loekasjenko onverwacht opnieuw eed afgelegd als Wit-Russische president - Waterkanonnen ingezet tegen demonstranten NLA KV

23 september 2020

15u00

Bron: Belga 1 De omstreden Wit-Russische staatsleider Aleksandr Loekasjenko heeft vandaag onaangekondigd de eed afgelegd voor zijn zesde mandaat als president. Dat meldt het staatsagentschap BelTA.

Volgens de berichtgeving zouden enkele honderden mensen aanwezig zijn geweest. De datum was alleszins niet aangekondigd voor het grote publiek. Loekasjenko legde de eed af in het Wit-Russisch, met de hand op de grondwet, en ondertekende het certificaat van de eedaflegging.

“Mislukte revolutie”

Loekasjenko verklaarde na zijn eedaflegging dat de revolutie in zijn land mislukt is. "Dit is onze gezamenlijke zege", zei hij. "We hebben niet enkel een president van het land verkozen. We hebben onze waarden verdedigd, ons vreedzaam leven, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid." De 66-jarige Loekasjenko is al 26 jaar aan de macht. Hij wordt ook als de ‘laatste dictator van Europa' bestempeld.



Volgens de president zal 2020 de geschiedenis ingaan als een "heel emotioneel jaar". De poging om het land te vernielen is volgens hem mislukt. Hij beklemtoonde ook dat hij zijn plannen wil doorvoeren om de grondwet te hervormen. Ook zal het partijensysteem naar eigen zeggen verder ontwikkeld worden. In het land zijn al meer dan 20 jaar geen partijen toegelaten. “Maar alle problemen zullen opgelost worden", aldus Loekasjenko.

Ook zei hij dat hij het vreedzame samenleving van iedereen in de maatschappij wil verzekeren. De enige manier om ook in de toekomst te overleven, is een "sterk machtsapparaat”.

Angst voor protest Wit-Russische bevolking

Dat de eedaflegging in het geheim gebeurde, zou volgens de politicoloog Valeri Karbelevitsj in Minsk aantonen dat het machtsapparaat schrik heeft voor protesten van de bevolking.

Volgens de verkiezingsautoriteiten had Loekasjenko meer dan 80 procent van de stemmen verkregen bij de verkiezingen in augustus. De aanhangers van de oppositie spreken van fraude. Ook de Europese Unie zei dat de verkiezingen niet vrij en niet eerlijk waren.

Waterkanonnen ingezet tegen demonstranten Minsk

Duizenden mensen kwamen vandaag in de Wit-Russische hoofdstad Minskom straat om te protesteren tegen de onverwachte beëdiging van president Aleksandr Loekasjenko eerder op de dag. De oproerpolitie heeft waterkanonnen ingezet om de demonstranten uiteen te drijven. Er zijn al tientallen aanhoudingen verricht, de ordediensten gingen brutaal te werk.

Er zijn mensen gewond geraakt.

Lees ook:

Omstreden Wit-Russische leider Loekasjenko: “Misschien iets te lang aan de macht gebleven”

Wit-Rusland schudt stilaan het juk van dictator Loekasjenko van zich af: “De bom is gebarsten” (+)

De huismoeder die het rijk van Europa’s langst zittende dictator deed wankelen (+)