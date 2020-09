Loekasjenko naar Rusland voor overleg met Poetin Spanningen Wit-Rusland ADN

14 september 2020

08u33

Bron: Belga 0 De Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko en zijn Russische collega Vladimir Poetin treffen elkaar maandag in de Russische badplaats Sotsji aan de Zwarte Zee. Volgens het Kremlin houden de twee een "werkoverleg" over strategische samenwerking en handels- en energieprojecten.

Het overleg vindt plaats tegen de achtergrond van de massale protesten die uitbraken meteen na de presidentsverkiezing van 9 augustus, die Loekasjenko volgens de officiële cijfers met een overmacht van 80 procent won. Veel mensen geloven daar niets van: volgens hen behoort de overwinning toe aan oppositiekandidaat Svetlana Tichanovskaja.

Actievoerders eisen daarom het aftreden van Loekasjenko. De protesten worden met harde hand neergeslagen en verscheidene leiders van de oppositie zitten vast.



Moskou heeft het buurland steun toegezegd en houdt een politiemacht achter de hand mocht het uit de hand lopen. President Poetin zei dat hij manschappen in reserve heeft om zo nodig de ordehandhavers in Wit-Rusland te helpen. Volgens Poetin had de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko daar ook om gevraagd.

Poetin zei nog dat hij die reserves alleen inschakelt als de toestand in Wit-Rusland helemaal uit de hand loopt door toedoen van criminelen of extremisten.

