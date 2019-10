Lockheed Martin sluit miljardendeal met Amerikaans leger voor levering F-35's kv

29 oktober 2019

16u56

Vliegtuigbouwer Lockheed Martin en het Amerikaanse ministerie van Defensie hebben een miljardendeal gesloten. Het gaat om de levering van F-35-gevechtsvliegtuigen van de jongste generatie. Het Pentagon telt 34 miljard dollar neer voor de levering van 478 militaire vliegtuigen, zo liet Lockheed Martin vandaag weten.

Volgens aankoopdirecteur van het Pentagon Ellen Lord zijn er fikse kortingen op de prijs van de vliegtuigen bedongen in de overeenkomst. Het F-35-gevechtsvliegtuig krijgt door de bank genomen veel kritiek omwille van de pan uit swingende prijs. Ook Groot-Brittannië, Italië, Australië en Noorwegen nemen deel aan het F-35 programma. De Turken werden vorige zomer uitgesloten uit het programma, omdat ze het Russische S-400 rakettenafweersyssteem hebben aangekocht.

Ook de Belgische federale regering besliste in oktober 2018 om in totaal 34 F-35-gevechtsvliegtuigen aan te kopen, voor een bedrag van 3,8 miljard euro. De toestellen moeten de verouderde F-16's vervangen. De eerste acht toestellen worden in 2023 en 2024 geleverd in de VS, om daar piloten en technici op te leiden. In Florennes komen in 2024 vier F-35's aan, in 2027 ontvangt Kleine Brogel de eerste nieuwe toestellen. De leveringen moeten in 2030 rond zijn.