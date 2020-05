Exclusief voor abonnees

Lockdown-uitstap van rechterhand Cummings geeft Boris Johnson de kans om zijn almacht te bewijzen

Britse premier armworstelt weer met zijn eigen partij

Guy Van Vlierden

28 mei 2020

20u07

Boris Johnson ligt in de clinch met zijn partij over de illegale uitjes die zijn rechterhand tijdens de lockdown zou hebben gemaakt. Een groeiend aantal parlementsleden wil Dominic Cummings daarvoor ontslaan. Maar Johnson neemt de rel te baat om aan te tonen dat hij en niemand anders de baas is.