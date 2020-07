Lockdown scheelde ruim 500 verkeersdoden in EU AW

09 juli 2020

13u31

Bron: Belga 1 Dat Europese landen hun samenleving stillegden om de coronapandemie te bestrijden, heeft in april ruim vijfhonderd verkeersdoden gescheeld. De daling van 36 procent is "ongekend", zegt de Europese Raad voor Transportveiligheid (ETSC).

De daling was het grootst in Italië, met 84 procent minder verkeersdoden in april dit jaar dan het gemiddelde van die maand over de drie voorgaande jaren. België volgt op een tweede plaats, met 68 procent minder verkeersdoden.



Voor België baseert de ETSC zich op een schatting van Vias in dertien politiezones. Volgens een tabel in het rapport van ETSC zouden er in België in april 24 verkeersdoden zijn gevallen, terwijl het gemiddelde in die maand over de jaren 2017, 2018 en 2019 op 74 zou uitkomen.

Gas geven

In vrijwel heel Europa bleef de daling van het aantal verkeersdoden achter bij de afname van het verkeer, merkt de raad wel op. Dat komt mogelijk doordat weggebruikers op de lege wegen meer gas gaven. Ook waren er meer zwakke weggebruikers op de baan, vaak op onbeschermde infrastructuur. "Meer onderzoek is nodig om alle redenen te begrijpen", klinkt het.

De raad merkt ook op dat de afname in de verkeersdrukte niet in alle landen tot een lagere tol op de weg leidde. In Zweden, Denemarken en Nederland vielen evenveel of zelfs meer verkeersdoden.