Lockdown in Wuhan gedeeltelijk opgeheven: normale leven kan (voorzichtig) hervatten

30 maart 2020

14u17

Bron: Metro 0 Europa leeft dan nog wel onder lockdown, in Wuhan – waar het nieuwe coronavirus SARS-CoV-2 voor het eerst opdook – worden de isolatiemaatregelen stilaan opgeheven. Na twee maanden in quarantaine kan het normale leven in de Chinese miljoenenstad stilaan hervatten.

Eind december 2019 werden de eerste patiënten met het nieuwe coronavirus gerapporteerd. Vervolgens ging Wuhan – het epicentrum van de uitbraak – midden januari op slot. De 11 miljoen inwoners werden afgesloten van de buitenwereld en mochten hun huis niet verlaten.

Na twee maanden zijn enkele strenge maatregelen eindelijk opgeheven, en kan het normale leven terug hervatten. Winkels zijn terug geopend. Mensen mogen de stad terug binnen, maar Wuhan verlaten is voorlopig nog verboden. Bovendien moet iedereen die rondreist in Hubei, de Chinese provincie waar Wuhan de hoofdstad van is, in het bezit zijn van een gezondheidsattest via een code op hun smartphone.

Op foto’s is te zien hoe de Chinese bevolking vooral gebruik maakt van het openbaar vervoer om hun familie en vrienden na twee maanden terug te bezoeken.

Pas volgende week, woensdag 8 april, wordt de lockdown in Wuhan volledig opgeheven.

