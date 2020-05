Lockdown in Italië versoepeld: flashmob op San Marcoplein zorgt voor drukte SVM

04 mei 2020

14u55

Bron: Belga 0 In Italië is de lockdown voor het eerst in bijna twee maanden versoepeld. Op de meeste plaatsen bleef het rustig op straat, al waren er uitzonderingen. Het San Marcoplein in Venetië stroomde bijvoorbeeld wel aardig vol vanwege een flashmob van handelaars die hun winkel zo snel mogelijk heropend willen zien.

In Rome was er weinig volk op het openbaar vervoer en op de wegen. Termini, het centraal station van de stad, was tijdens de ochtendspits bijna leeg. "De scholen zijn nog steeds gesloten, dat betekent automatisch 50 procent minder mensen", zei een buschauffeur van openbaarvervoerbedrijf Atac.

Andrea, een werknemer in een voedselwinkel in de historische wijk Trastevere, kwam weinig verkeer tegen tijdens zijn autorit. Hij was vertrokken vanuit Genzano, 30 kilometer ten zuidoosten van het stadscentrum. "Het was net een zondagochtend: nog geen 10 procent van het verkeer op een doordeweekse dag", zei hij.

Een van de meest in het oog springende veranderingen was de heropening van de bars. Voorlopig mogen er echter enkel afhaalmaaltijden besteld worden. Liefhebbers van espresso krijgen zo wel de kans om terug te keren naar hun ochtendritueel. "De situatie is precies dezelfde als gisteren, alleen kunnen we nu koffie kopen. Er is niets veranderd", vertelt de jonge moeder Chiara.

Italië is een van de landen die het zwaarst getroffen werd door de pandemie, met bijna 29.000 doden en meer dan 210.000 infecties. De lockdown geldt er sinds 10 maart.

Vandaag startten de bouw- en productiesectoren weer op, naar schatting 4,5 miljoen mensen gingen weer aan het werk. Mensen kregen ook meer vrijheid om hun huis te verlaten, buiten te sporten en hun geliefden te bezoeken.

Parken en begraafplaatsen gingen open, begrafenissen werden weer toegestaan. Maskers zijn verplicht geworden in besloten openbare ruimtes, denk maar aan bussen en treinen.

De regering belooft vanaf half mei ook winkels, restaurants en kapsalons te heropenen, als de infectiecurve laag blijft tenminste. "Hoe zorgvuldiger we zijn in het respecteren van veiligheidsinstructies, hoe eerder we meer vrijheden zullen kunnen terugwinnen", zei premier Giuseppe Conte in een Facebookbericht.

