Lockdown in India met twee weken verlengd ttr

11 april 2020

17u12

Bron: belga 0 De Indiase premier Narendra Modi gaat de lockdown die bijna drie weken geleden werd afgekondigd om het coronavirus te bestrijden met twee weken verlengen. Dat zeiden de leiders van verschillende staten na een video-overleg met hem.

De lockdown werd op 25 maart afgekondigd en zou in principe dinsdag aflopen. Maar omdat het aantal doden nog altijd toeneemt, hebben de regeringsleiders van verschillende staten Modi gevraagd de maatregelen te verlengen.

"De premier heeft de juiste beslissing genomen met de verlenging van de lockdown. Vandaag is India er beter aan toe dan vele ontwikkelde landen omdat we vroeg gestart zijn met de lockdown. Als die nu beëindigd wordt, zou alle winst verloren gaan", zei de regeringsleider van New Delhi, Arvind Kejriwal, op Twitter.

Ook andere deelnemers aan het overleg vertelden de media na afloop dat de lockdown met twee weken verlengd wordt. De Indiase regering zelf heeft de verlenging nog niet aangekondigd.

India telt momenteel 7.500 Covid-19-besmettingen en 240 sterfgevallen.