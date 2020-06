Lockdown in Duitse regio Gütersloh met een week verlengd ADN

29 juni 2020

16u34

De lokale lockdownmaatregelen in het Duitse district Gütersloh worden met een week verlengd. Dat heeft de premier van deelstaat Noordrijn-Westfalen Armin Laschet maandag bekendgemaakt. De maatregelen lopen in de nacht van dinsdag op woensdag om 00.00 uur wel af in het aangrenzende district Warendorf.

Het openbare leven werd vorige week stilgelegd in de twee districten naar aanleiding van de corona-uitbraak bij een vestiging van vleesverwerker Tönnies in Rheda-Wiedenbrück. Daar bleken meer dan 1.500 van de 6.000 medewerkers te zijn besmet. Het was voor het eerst dat ergens in Duitsland alle versoepelingen weer werden teruggedraaid.

In Gütersloh, waar in totaal ongeveer 370.000 mensen wonen, gelden weer de maatregelen die in maart nog voor de hele Bondsrepubliek van kracht waren.



De deelstaatregering stuurde vorige week meteen ook 300 politieagenten naar Gütersloh om de opnieuw ingestelde lockdown te handhaven en de testteams - er wordt nu op grote schaal getest in het district - te begeleiden. De corona-uitbraak bij het vleesverwerkende bedrijf lijkt vooralsnog aan de andere inwoners van de regio voorbij te gaan. In het algemene bevolkingsonderzoek dat gaande is, zijn tot dusver slechts enkele besmettingsgevallen geconstateerd.

De verlenging van de lockdown gebeurt “uit voorzorg”, klinkt het. In het district Warendorf, met zo’n 280.000 inwoners, werd geen nieuwe infectie gedetecteerd.