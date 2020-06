Lockdown in Duitse regio Gütersloh met een week verlengd ADN

29 juni 2020

16u34

Bron: ANP, Belga 1 De lokale lockdownmaatregelen in het Duitse district Gütersloh worden met een week verlengd. Dat heeft de premier van de aan België grenzende deelstaat Noordrijn-Westfalen Armin Laschet maandag bekendgemaakt. De maatregelen lopen in de nacht van dinsdag op woensdag om 00.00 uur wel af in het aangrenzende district Warendorf.

Het openbare leven werd vorige week stilgelegd in de twee districten naar aanleiding van de corona-uitbraak bij een vestiging van vleesverwerker Tönnies in Rheda-Wiedenbrück. Daar bleken meer dan 1.500 van de 6.000 medewerkers te zijn besmet. Het was voor het eerst dat ergens in Duitsland alle versoepelingen weer werden teruggedraaid.

In Gütersloh, waar in totaal ongeveer 360.000 mensen wonen, gelden weer de maatregelen die in maart nog voor de hele Bondsrepubliek van kracht waren.



De deelstaatregering stuurde vorige week meteen ook 300 politieagenten naar de deelstaat om de opnieuw ingestelde lockdown te handhaven en de testteams - er wordt nu op grote schaal lokaal getest - te begeleiden.

Limiet

De verlenging van de lockdown gebeurt “uit voorzorg”, klinkt het. Het Robert Koch Instituut (RKI) heeft vastgesteld dat de graad van nieuwe besmettingen in het district over de laatste zeven dagen 112,6 per 100.000 inwoners was, duidelijk boven de limiet van 50. Het is ook het enige district van heel Duitsland boven die limiet. Zondag was nog sprake van 132,9 en zaterdag van 164,2.

De zevendagenindex in Warendorf, een district met zo’n 280.000 inwoners, was met 47,9 nieuwe infecties op 100.000 inwoners wel al onder de 50 gezakt, om maandag 22,0 te bedragen.

In heel Duitsland zijn er op een dag tijd 262 nieuwe besmettingen bij gekomen, om 193.761 te totaliseren. Nog eens vier mensen stierven aan COVID-19, waardoor het land 8.961 dodelijke slachtoffers registreerde. Zowat 178.000 patiënten zijn intussen genezen.