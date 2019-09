LNG-vrachtwagens vervuilen tot vijf maal meer dan diesel HAA

19 september 2019

11u50

Bron: IPS 42 Vrachtwagens op vloeibaar aardgas (LNG) vervuilen de lucht tot vijf keer meer dan dieselvrachtwagens en zijn niet beter voor het klimaat. Bond Beter Leefmilieu roept de overheid op om het gebruik van aardgas niet langer te stimuleren.

Vloeibaar aardgas wordt vaak als interessante “overgangsbrandstof” voorgesteld, om een tijdelijk alternatief te bieden voor dieselmotoren, in afwachting van echt schone technologieën zoals elektrische vrachtwagens of motoren op waterstof.



Maar in de realiteit zijn LNG-trucks helemaal niet schoner, zo blijkt uit tests door onderzoeksinstituut TNO in opdracht van de Nederlandse overheid. De drie LNG-vrachtwagens die TNO onderzocht, bleken 2 tot 5 keer meer giftige stikstofoxiden uit te stoten dan de minst vervuilende dieselvrachtwagen. Wat de uitstoot van fijnstof betreft, blijken de vrachtwagens het nauwelijks beter te doen.

Premies

“Het Vlaamse klimaatplan beschouwt CNG en LNG als volwaardige overgangsbrandstoffen. Terwijl de impact op het klimaat soms groter is dan bij diesel(vracht)wagens en de effecten op luchtkwaliteit nefast zijn”, zegt Laurien Spruyt van de Bond Beter Leefmilieu. “Je kunt in België nog altijd premies krijgen voor voertuigen die rijden op gas. En je betaalt geen accijnzen aan de pomp.”



De overheid kan beter investeren in echt schone voertuigen, zegt Spruyt. “Door geld te investeren in LNG-voertuigen zetten we ons voor tientallen jaren vast met een nieuwe fossiele brandstof, terwijl we die fossiele brandstoffen net zo snel mogelijk moeten uitfaseren. De overheid kan beter meteen investeren in elektrische laadinfrastuctuur.”

Klimaat

Ook voor het klimaat vormen vrachtwagens op gas geen oplossing. Aan de uitlaat stoten LNG-vrachtwagens minder broeikasgassen uit dan diesels. Maar als ook de broeikasgasemissies bij het oppompen en transport van het gas worden meegerekend, inclusief methaanlekken, blijken LNG-vrachtwagens gelijkaardig aan dieseltrucks, of leveren ze maar een klein voordeel op, zegt ngo Transport & Environment, die het Nederlandse onderzoek naar buiten bracht.

“De gasindustrie probeert wanhopig beleidsmakers ervan te overtuigen dat gastrucks een klimaatvoordeel hebben omdat ze hun markt willen laten groeien”, zegt Stef Cornelis van T&E. “Gas is echter net als olie en steenkool een fossiele brandstof en moet dus worden uitgefaseerd. Uit deze cijfers blijkt duidelijk dat LNG-vrachtwagens niet bijdragen aan een betere luchtkwaliteit. En dat voluit moet ingezet worden op emissievrije voertuigen.”