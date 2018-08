Liz (21) ontrafelt na veertien jaar het mysterie van haar papa's plotse dood Karen Van Eyken

23 augustus 2018

09u59

Paul Bowers was 34 jaar oud toen hij plots in elkaar stuikte en stierf. Veertien jaar lang bleven zijn ex-vrouw Fiona, dochter Liz en zoon Johno in het ongewisse over de doodsoorzaak. Tot nu.

Liz Bowers-Keable uit Northampton was amper zes jaar toen haar vader erg onverwacht zijn laatste adem uitblies. Het was 14 september 2003 en hij bevond zich op dat moment in het huis van zijn nieuwe vriendin. Hij maakte plots een raar 'snurkend' geluid en stuikte vlak voor de ogen van zijn geliefde in elkaar.

Na een onderzoek kreeg de familie te horen dat Paul een natuurlijke dood was gestorven, maar zijn ex Fiona, tevens de mama van Liz, vond dat ze recht had op heldere antwoorden na zijn erg plotse dood.

"Na de begrafenis en het gerechtelijk onderzoek vond mijn moeder dat er iets niet klopte. Hij was immers nog zo jong, fit en gezond. Als kind begreep ik het niet echt, maar toen ik ouder werd, wilde ik ook antwoorden. Ik wilde weten hoe mijn vader stierf", verklaarde Liz.

In 2014 zag haar grootmoeder Jo (82) een artikel in de krant over hartfalen bij jonge mensen. Ze raadde Liz en Johno - die toen zestien waren - aan om zich uit voorzorg te laten testen.

Die eerste onderzoeken brachten niets aan het licht, maar een nieuwe test in 2017 onthulde een dramatisch resultaat. "Ze moesten de test zelfs halverwege stopzetten omdat mijn hart zo extreem reageerde", herinnerde Liz zich.

"Niet alleen kwam ik te weten dat ikzelf leed aan een erfelijke hartziekte, maar voor de eerste keer in veertien jaar kwamen we er achter wat de vermoedelijke doodsoorzaak van mijn vader was", zei Liz.

Brugada

De jonge vrouw kreeg te horen dat ze leed aan het Brugada syndroom, een erfelijke aandoening die gepaard kan gaan met hartritmestoornissen. Hierdoor kunnen hartkloppingen en duizeligheid optreden en soms leidt dit tot een acute hartdood. De aandoening werd trouwens vernoemd naar de wereldvermaarde cardioloog Pedro Brugada die de allereerste patiënt met dit syndroom heeft gezien in 1986.

Ook broer Johno bleek dezelfde hartaandoening te hebben. De specialist die Liz onderzocht, verklaarde dat alles erop wees dat haar vader eveneens leed aan hetzelfde syndroom.

"We hebben zo lang moeten wachten om te weten wat er met hem is gebeurd. Het was een echte marteling voor mijn broer en mezelf", legde ze uit. "Maar nu kunnen we hem eindelijk laten rusten in vrede, wetende wat hem echt is overkomen."

Genezing van de aandoening is vooralsnog niet mogelijk. Liz en Johno kregen te horen dat ze een versnelde hartslag kunnen vermijden door bepaalde triggers uit de weg te gaan zoals hoge temperaturen, te veel alcohol drinken, dehydratatie en bepaalde medicijnen.

Gemengde gevoelens

Liz en haar broer hebben gemengde gevoelens. Ze zijn tegelijkertijd opgelucht en bedroefd na de diagnose: aan de ene kant lijden ze aan een levensbedreigende ziekte, en aan de andere kant hebben ze na veertien jaar eindelijk zekerheid over de dood van hun vader. Maar de angst om zelf jong te sterven blijft aanwezig.

Ondertussen zetten Liz en Johno zich volop in om de alertheid omtrent deze aandoening te verhogen bij jonge mensen.