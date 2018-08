LIVESTREAM. Reddingswerkers en puinruimers zetten zoektocht naar slachtoffers in Genua voort AW

16 augustus 2018

09u43

Bron: VTM Nieuws 0 Twee dagen na het instorten van de Morandi-brug in Italië, zetten reddingswerkers hun zoektocht naar slachtoffers voort. Voorlopig werden er 42 dodelijke slachtoffers gevonden. Volg hier live hoe de reddingswerkers en puinruimers te werk gaan.

Dinsdagmiddag stortte de Ponte Morandi in Genua in. De auto's die op dat moment over de brug reden, stortten een vijftigtal meter naar beneden. Het zou gaan om ongeveer 35 verschillende voertuigen. Voorlopig staat de dodentol op 42 personen, maar dat getal zal vermoedelijk nog stijgen. Reddingswerkers en puinruimers zijn tot zover nog steeds op zoek naar vermiste personen, slachtoffers en overlevenden.