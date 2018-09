LIVESTREAM. Kandidaat-rechter en slachtoffer getuigen onder massale persbelangstelling in Amerikaanse senaat TT

27 september 2018

15u46

Bron: Reuters, Belga 0 Om 16 uur onze tijd komt de Amerikaanse Senaatscommissie Justitie bij elkaar die zich buigt over de aanstelling van Brett Kavanaugh als nieuwe rechter in het Hooggerechtshof. De commissieleden zullen er naar de getuigenis luisteren van Christine Blasey Ford (51), die hem ervan beschuldigt haar in 1982 op een feestje te proberen hebben aanranden. Volg de hoorzitting hier via de livestream of lees mee in de liveblog.

Blasey Ford, een universiteitsprofessor psychologie, zal eerst een getuigenis afleggen, daarna zal Kavanaugh zelf ondervraagd worden op de hoorzitting. Beiden zaten aan het begin van de jaren 80 samen op school.

Eerder deze maand onderging Kavanaugh al hoorzittingen, maar sindsdien kwamen verschillende getuigenissen naar buiten van vrouwen die zeggen dat Kavanaugh hen heeft aangerand of proberen aanranden. De getuigenis van vandaag wordt dan ook onder massale persbelangstelling gevolgd en is cruciaal voor Kavanaughs toekomst.



In het Hooggerechtshof zetelen negen rechters die besluiten nemen over de meest belangrijke maatschappelijke onderwerpen van het land. De rechters zetelen voor het leven en hebben zo een heel belangrijke invloed op de grote beleidsvragen in de VS. Hun aanstelling moet wel goedgekeurd worden door de Senaat.

Derde en vierde beschuldiging

Gisteren trad een derde vrouw die Kavanaugh beschuldigde in de openbaarheid. Julie Swetnick zegt dat Kavanaugh in de kamer aanwezig was toen ze in 1982 slachtoffer was van een groepsverkrachting.

Trump sloot daarop niet langer uit dat hij Kavanaugh zal vervangen door een nieuwe kandidaat, afhankelijk van wat er vandaag gebeurt. Op hetzelfde moment bleek dat de Senaatscommissie ook een vierde beschuldiging onderzocht. Die beschuldiging werd enkel anoniem in een brief geuit.

Lees ook: Wat deed de kandidaat-rechter ook weer verkeerd?