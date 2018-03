LIVESTREAM. Held van Trèbes die plaats van gijzelaars innam krijgt nationaal eerbetoon TK

28 maart 2018

09u02

Bron: VTM Nieuws 152 De held van Trèbes, Arnaud Beltrame, wordt vandaag begraven. De agent wisselde afgelopen vrijdag bij de gijzeling in Trèbes vrijwillig van plaats met de achtergebleven gijzelaars. Hij overleed later aan zijn opgelopen verwondingen en krijgt vandaag een nationaal eerbetoon voor zijn uitzonderlijke moed.

De Franse luitenant-kolonel had afgelopen vrijdag vrijwillig gevraagd aan de gijzelnemer Redouane Lakdim, een Fransman van Marokkaanse afkomst, om van plaats te wisselen met de mensen die zich nog in de supermarkt bevonden. Eens hij binnen was, legde hij zijn telefoon op tafel zodat de agenten de situatie in de supermarkt konden volgen.

De terrorist schoot de agent uiteindelijk neer en diende hem eveneens een aantal messteken toe. Beltrame werd zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis, maar dat mocht uiteindelijk niet meer baten. Afgelopen zaterdag kwam het trieste nieuws dat de agent zijn heldendaad niet heeft overleefd. Hij laat een vrouw, twee broers en zijn mama achter.

Heldendaad

De Franse president noemde Beltrame net na de feiten al een echte held. "Gesneuveld als een held", klonk het in een mededeling. "Hij verdient respect en bewondering van de hele natie." De officier leverde "een bewijs van uitzonderlijke moed en zelfopoffering". Om die redenen krijgt Beltrame dus later vandaag een nationaal eerbetoon.

Volgens zijn broer wist Arnaud maar al te goed dat hij geen kans zou maken tegen terrorist Radouane Lakdim. Het belette hem niet zich vrijwillig op te offeren om het leven van anderen te sparen. Zijn moeder beschrijft hem als een "loyale, altruïstische en gepassioneerde doorzetter". Ze wist meteen dat het om haar zoon ging, toen ze hoorde dat een luitenant-kolonel zwaargewond was geraakt. "Dat maakte deel uit van zijn karakter, van zijn inzet, van de man die hij was. En er hadden zich al gelijkaardige situaties voorgedaan."

Meer over Arnaud Beltrame