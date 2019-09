LIVESTREAM. Chirac (86) in besloten kring begraven bij zijn oudste dochter tvc

30 september 2019

11u14

Bron: ANP, AD 0 De voormalige Franse president Jacques Chirac wordt vandaag in besloten kring begraven in de Parijse wijk Montparnasse bij zijn dochter Laurence. Zij overleed drie jaar geleden na een leven vol psychische problemen.

In Frankrijk is voor vandaag een dag van nationale rouw afgekondigd. Om 12 uur is een herdenkingsmis in de kerk Saint-Sulpice in de Franse hoofdstad.

Chirac overleed donderdag op 86-jarige leeftijd in het bijzijn van zijn naasten. Hij kampte met gezondheidsproblemen en was de afgelopen jaren nauwelijks meer in het openbaar gezien. De oud-burgemeester van Parijs was tientallen jaren politiek actief, van 1995 tot 2007 als president.

Hij stond bekend als handige en charmante ritselaar. Van oorsprong was Chirac een overtuigd aanhanger van generaal Charles de Gaulle. Maar hij stond vooral bekend als een opportunist pur sang, die in zijn zucht naar de presidentiële macht bereid was met vele winden mee te waaien.

Bommen op Mururoa

Toen hij bij aanvang van zijn eerste ambtstermijn, pal voor het ondertekenen van een wereldwijd verbod op kernproeven, nog enkele bommen liet ontploffen op de atols Mururoa en Fangataufa viel de wereld over hem heen. Chiracs veto tegen Franse deelname aan de invasie van Irak in 2003 leverde hem buiten Europa groot aanzien op.

In 2002 werd Chirac herkozen als president, maar dat verliep moeizaam. Hij was onder vuur komen te liggen door de beschuldigingen van fraude en corruptie. Tekenend voor het tanende vertrouwen van de Fransen in Chirac was de afwijzing in mei 2005 van de Europese grondwet.

Minst populair

Tijdens zijn tweede termijn als president verloor Chirac het vertrouwen van veel Fransen. Hij werd destijds gezien als minst populaire president in de moderne Franse geschiedenis, bedreven in het veroveren van macht. Veel van zijn energie ging zitten in het verdedigen van zijn positie tegen politieke belagers.

Vooral tegen zijn partijgenoot Nicolas Sarkozy, die van Chirac onder geen voorwaarde zijn opvolger mocht worden, maar het in 2007 toch werd. Twaalf jaar lang liet Chirac als president geen gelegenheid voorbijgaan om Sarkozy op een zijspoor te rangeren, maar het lukte hem niet.

‘Caméléon Bonaparte’

Hij kon niet heen om Sarkozy, die veel meer politicus was dan de president en ervoor waakte in opspraak te komen door financiële, politieke en/of seksuele schandalen. Chiracs voornemens om de Franse economie te verbeteren, bleven grotendeels steken bij gebrek aan initiatieven en kwamen nauwelijks van de grond.

Chiracs abrupte koerswijzigingen leverden hem bijnamen op als ‘Caméléon Bonaparte’ en ‘La Girouette’ (de windvaan). Bovendien werd hij achtervolgd door beschuldigingen van corruptie, vriendjespolitiek en fraude in zijn tijd als burgemeester van zijn geboortestad Parijs.

Na zijn vertrek als president in 2007 leidde dat tot een proces. Op 15 december 2011 werd Chirac door een Parijse rechtbank schuldig bevonden aan het wegsluizen van politieke gelden, machtsmisbruik en het schenden van het publieke vertrouwen. Hij werd veroordeeld tot een celstraf van twee jaar voorwaardelijk.

Grootste verdriet

De laatste jaren woonde Chirac in een appartement in Parijs met uitzicht over de Seine, in een wereld waar nagenoeg iedereen een vreemde voor hem was. “Alleen zijn vrouw Bernadette, zijn dochter Claude en de drie verpleeghulpen die elke dag bij hem langskwamen, herkende hij nog. Maar praten met hen deed hij nauwelijks”, vertelde auteur Erwann L’Eléouet eerder dit jaar, toen zijn biografie van Bernadette Chirac uitkwam.

Of Chirac, in zijn eigen wereld, zich nog herinnerde dat hij veertig jaar in het centrum van de macht in Frankrijk zat: niemand die het weet. Niemand kon hem de laatste jaren nog vragen wat hij zijn grootste verwezenlijking vond. Zijn grootste verdriet, dát wist hij nog wel: het overlijden van zijn oudste dochter Laurence in 2016, na een leven vol psychische problemen - ze leed aan anorexia en had al een zelfmoordpoging overleefd. “Dat ik mijn dochter niet kon helpen, is het drama van mijn leven”, zei hij in ‘De Onbekende van het Elysée’, de biografie over hem die verscheen bij het einde van zijn presidentschap in 2007. “Ik had misschien méér kunnen doen, psychologisch gesproken.” (SSP)

Gisterenmiddag kon het volk afscheid nemen van de overleden staatsman bij de Dome des Invalides, het beroemde monument in het hart van Parijs.

