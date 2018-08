LIVESTREAM. Beelden tonen chaos net na instorting brug Genua - Al zeker 22 doden

14 augustus 2018

13u37

De 'Ponte Morandi', een viaduct van de A10-snelweg in het Italiaanse Genua, is even voor de middag ingestort. De beelden zijn hallucinant. Volgens de Italiaanse autoriteiten zijn er al zeker 22 doden gevallen. Er zouden zo'n twintig wagens in de diepte gestort zijn. Of er Belgen tussen de slachtoffers zitten, is vooralsnog niet bekend. Hieronder ziet u live beelden van de ingestorte brug en de reddingsactie.