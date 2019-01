LIVE. Zware gasexplosie in bakkerij in Parijs: “Zeker twintig gewonden” ttr

12 januari 2019

09u44

Bron: anp, belga 100 Deze ochtend vond rond 09.00 uur in het centrum van Parijs, in de Rue de Trévise, een zware gasexplosie plaats. Zeker twintig mensen raakten gewond door de zware explosie in een bakkerij. Twee zouden in levensgevaar zijn, zeven zwaargewond en elf lichtgewond. Dat melden diverse Franse media. Meer dan tweehonderd brandweerlieden en agenten zijn ingezet. Volg hieronder onze livestream in Parijs.

Op foto's op sociale media is een grote chaos te zien. Een deel van een pand is volledig weggeblazen. Ook andere gebouwen liepen zware schade op. Bewoners van de bovengelegen woningen werden met ladders omlaag geholpen. Op de Place de l’Opéra staan twee helikopters klaar om de gewonden af te voeren.



Volgens de politie is in een bakkerij in het negende arrondissement brand ontstaan als gevolg van een gasexplosie. De bakkerij was gesloten op het moment van de brand.

Er zijn veel slachtoffers gevallen door de explosie in het centrum van Parijs, zo zei minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner. Volgens hem zijn sommige slachtoffers nog altijd ter plekke. Onder de gewonden zijn ook drie brandweerlieden, zo meldt persbureau ANP. Zij waren al ter plaatse om de brand in de bakkerij te blussen toen de vermoedelijke gasexplosie plaatsvond.

Een getuige vertelt op de Franse televisie over het “overweldigende geluid” van de explosie en de kreten van mensen die vastzaten in de omliggende gebouwen. De plaats van de explosie ligt om de hoek van het bekende theater Folies-Bergère en niet ver van een drukbezocht winkelgebied.

De politie en brandweer roepen op om het gebied te vermijden en hulpdiensten vrije doorgang te verlenen. Overal in de straten staan brandweerwagens.

De Franse eerste minister Edouard Philippe, de minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner en de burgemeester van de Franse hoofdstad Anne Hidalgo zijn ter plaatse.

Énorme #explosion au cœur de #Paris #75009 pic.twitter.com/MaLQxeCxPR matthieucroissandeau(@ croissandeau) link

Beaucoup de pompiers aux abords rue de Montyon dans le 9e arrondissement. Une explosion s’est produite au niveau d’une boulangerie. Le quartier est évacué, selon une source policière. pic.twitter.com/cmezXKh7lj Caroline Piquet(@ CaroPiquet) link

🔴 #intervention en cours des @PompiersParis pour un incendie dans un commerce suivi d’une forte explosion rue de Trévise dans le 9ème. Évitez le secteur et laissez le passage aux véhicules de secours Préfecture de police(@ prefpolice) link