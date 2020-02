LIVE. Ziekenhuisdirecteur in Wuhan overleden aan virus, aantal doden stijgt in China tot boven 2.000 IB

19 februari 2020

00u57

Bron: Reuters, Belga 4 CORONAVIRUS Het aantal doden door het coronavirus op het Chinese vasteland is opgelopen tot meer dan 2.000. Dat melden de Chinese gezondheidsautoriteiten. In de provincie Hubei zijn 134 bijkomende mensen overleden aan het virus.

De autoriteiten in provincie hebben bovendien 1.703 nieuwe besmettingen geregistreerd. In totaal zijn nu 74.139 mensen in het land besmet met het virus, waarvan ruim 61.000 in Hubei. 14.265 mensen zijn inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis. Meer dan 12.000 mensen liggen in serieuze of kritieke toestand in het ziekenhuis.

Ook een ziekenhuisdirecteur in Wuhan, de bakermat van de nieuwe coronavirus-epidemie, is overleden aan de ziekte. Dat zeggen de Chinese staatsmedia van China News Service. Liu Zhiming, de directeur van het Wuchang-ziekenhuis, stierf aan een Covid-19-virusinfectie. Dat meldde China News Service op de microblogsite Weibo, maar het bericht werd echter kort daarna echter gewist. In China zijn inmiddels al zo'n 1.700 zorgmedewerkers besmet, zes van hen stierven aan de ziekte.

Het virus verspreidde zich vanaf december snel over China en is ook in ruim twintig andere landen vastgesteld bij patiënten. Volgens CNN hebben zo'n 780 miljoen Chinezen een landelijk reisverbod gekregen in een poging van de overheid om de verspreiding van het virus te beperken. Buiten China zijn nog enkele honderden mensen besmet met het virus, waarmee het totaal aantal besmettingen wereldwijd de 75.000 is gepasseerd.

Daarmee is volgens de autoriteiten de dalende trend op dat de groei van het aantal besmettingsgevallen voorlopig ten einde. De afgelopen dagen leek de groei van het aantal besmettingen en doden af te vlakken.

“Voorzichtigheid geboden”

De directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, waarschuwde eerder al voor overdreven optimisme. “Tendensen kunnen veranderen wanneer nieuwe populaties worden getroffen. Het is te vroeg om te zeggen dat deze daling zich zal doorzetten. Alle scenario’s zijn nog steeds mogelijk”, zei hij eerder tegen verslaggevers.

Volgens Ghebreyesus lijdt 80 procent van de patiënten aan een milde vorm van de ziekte. Verder zou het sterftecijfer van Covid-19 erg laag liggen (0,2 procent voor een patiënt van 39 jaar oud), al neemt dat percentage geleidelijk aan toe met de leeftijd.

Director of Wuchang Hospital in #Wuhan, respected neurosurgeon, Liu Zhiming, died at age 50 on Feb. 18 due to the #COVID19. He is the first hospital director that died from #coronavirus. Wuchang Hospital is one of the appointed hospitals for COVID-19 pneumonia patients in Wuhan. pic.twitter.com/AliqJj0mn2 People's Daily, China(@ PDChina) link