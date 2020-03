LIVE. Zeven nieuwe overlijdens in België - Gites, campings, bed & breakfasts moeten sluiten - Open Vld stelt voorzittersverkiezing uit

. In China lijkt het coronavirus dan weer op zijn retour. Voor het eerst sinds het uitbreken van de epidemie zijn er geen nieuwe lokale besmettingen gemeld.

Er zijn de afgelopen 24 uur zeven mensen overleden aan het coronavirus in België. Er werden 309 nieuwe besmettingen vastgesteld. Dat is voor beide parameters de grootste stijging tot nu toe. De maatregelen om de verspreiding van Covid-19 in te dijken, werden verder verfijnd: onder meer de vakantieverblijven in ons land moeten nu ook dicht. Buiten BelgiëVolg alle ontwikkelingen in deze liveblog.