LIVE. Zeven nieuwe overlijdens in België - 2.801 extra besmettingen in Duitsland - Italië verlengt lockdown-maatregelen

Terwijl het coronavirus op zijn retour lijkt in China, waar voor het eerst sinds het uitbreken van de epidemie geen nieuwe lokale besmettingen zijn gemeld, schiet het dodental in Italië omhoog . In ons land liggen inmiddels bijna 500 mensen in het ziekenhuis met het longvirus. Sinds 12 uur gisterenmiddag zijn strengere maatregelen van kracht: burgers moeten thuisblijven en alle niet-essentiële winkels zijn gesloten. Gisterenavond heeft minister van Onderwijs Ben Weyts ook nieuwe richtlijnen voor Vlaamse scholen bekendgemaakt, terwijl de Europese Centrale Bank rond middernacht liet weten opnieuw in te grijpen om de economische pijn te verzachten . Volg de laatste ontwikkelingen in deze liveblog.