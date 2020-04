LIVE. Zes weken oude baby overleden in Connecticut - Ziekenhuizen niet tevreden over kwaliteit geleverde mondmaskers - "China verborg omvang van virusuitbraak” Dodentol loopt op tot 828 na 123 nieuwe gerapporteerde overlijdens IB HAA ADN

01 april 2020

02u25

Bron: Reuters, ANP, Belga, The Guardian, CNN, VTM Nieuws 106 • Een recordaantal Belgische coronapatiënten (436) heeft het ziekenhuis mogen verlaten. Helaas zijn er ook 123 nieuwe sterfgevallen .

• De exponentiële stijging van het aantal mensen dat in het ziekenhuis ligt, is opmerkelijk afgenomen.

• De Vlaamse regering heeft nieuwe steunmaatregelen voorgesteld.

• In de VS zijn er op één dag 865 mensen gestorven, een record.

• Groot-Brittannië heeft voor het eerst meer dan 500 sterfgevallen geregistreerd, ook in Frankrijk vielen meer dan 500 doden in een etmaal.

Volg alle ontwikkelingen in onze liveblog.

Er gelden sinds 18 maart strengere maatregelen in ons land tegen de verspreiding van het coronavirus. Deze regels zijn verlengd tot en met zeker 19 april. Alle noodzakelijke info over Covid-19 vindt u in ons dossier.



