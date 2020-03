LIVE. Zes nieuwe gevallen van coronavirus in ons land, patiënten keerden allemaal terug uit Italië

Professor Goossens: “Iedereen die griep heeft, zou ook op corona getest moeten worden”

IB

02 maart 2020

03u02

Bron: Reuters, The Guardian, Belga, ANP

92

Terwijl in Indonesië de eerste besmettingen met het coronavirus zijn vastgesteld, is in de VS vandaag een tweede dode gevallen. In ons land is vandaag een derde besmetting vastgesteld. De teller van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) staat intussen op meer dan 88.000 bevestigde gevallen. Wereldwijd zijn er inmiddels al meer dan 3.000 mensen overleden aan de gevolgen van Covid-19. Volg hier alles op de voet.