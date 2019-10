LIVE. Zeker vier agenten gedood bij aanval met mes op hoofdkantoor politie in Parijs: dader uitgeschakeld KVDS

03 oktober 2019

13u48 390 Er zijn zeker vier agenten gedood bij een aanval met een mes in het hoofdkantoor van de politie in Parijs. Dat melden verscheidene Franse nieuwssites. De dader - die in het hoofdkantoor werkte - is doodgeschoten. Voorlopig wordt ervan uitgegaan dat een persoonlijk of een intern conflict aan de basis lag van het drama.

De aanval zou donderdag rond 13 uur gebeurd zijn in het vierde arrondissement van Parijs, ten westen van de Notre Dame. Zeker vier agenten zouden het niet overleefd hebben. Daarnaast zou ook zeker één persoon zwaargewond geraakt zijn. (lees hieronder verder)

De dader zou een administratief personeelslid zijn van het directoraat van de politie op het île de la Cité en zou al 20 jaar op de IT-afdeling gewerkt hebben. Verscheidene politiebronnen verklaarden ook aan Le Figaro dat de 45-jarige dader slechthorend zou zijn. Hij zou nog nooit problemen gehad hebben met het gerecht.





Volgens bronnen bij de politie zou de aanval gevolgd zijn op een woordenwisseling. “De vermoedelijke dader is in zijn eigen kantoor begonnen met het plegen van de feiten en heeft zich daarna naar andere plaatsen in de prefectuur begeven”, aldus vakbondsvertegenwoordiger Loïc Travers bij Franse media.

Het was een agent die de dader uitschakelde op de binnenplaats van de prefectuur. Voorlopig wordt ervan uitgegaan dat een persoonlijk of een intern conflict aan de basis lag van het drama.

Schot

“Ik heb een schot gehoord”, aldus een tolk die op de binnenplaats was bij Le Parisien. “Ik zag alleen agenten rond me en die trokken meteen hun wapen. Even later zag ik politiemannen in tranen. Ze waren in paniek en renden door elkaar. Heel wat mensen waren aan het wenen.” (lees hieronder verder)

Er zou volgens nieuwszender BFM-TV psychologische bijstand gegeven worden aan de betrokkenen.

De straten rond het gebouw zijn dicht, net als het metrostation Cité. Intussen is de perimeter nog uitgebreid. Aangezien de prefectuur zich in het centrum van Parijs bevindt, is er heel wat verkeershinder.

Macron

Minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner is meteen ter plaatse gegaan, net als premier Edouard Philippe. Ook president Emmanuel Macron is naar de plaats van het drama getrokken.

Burgemeester van Parijs Anne Hidalgo volgde en postte een eerbetoon op Twitter. “Parijs treurt vanmiddag om de zijnen na deze verschrikkelijke aanval op de prefectuur. De tol is zwaar, verschillende politieagenten hebben het leven gelaten. In mijn naam en die van alle Parijzenaren gaan mijn eerste gedachten uit naar de families van de slachtoffers en hun familieleden”, schreef ze. (lees hieronder verder)

Paris pleure les siens cet après-midi après cette effroyable attaque survenue à la @prefpolice. Le bilan est lourd, plusieurs policiers ont perdu la vie. En mon nom et celui des Parisiens, mes premières pensées vont aux familles des victimes et à leurs proches. Anne Hidalgo(@ Anne_Hidalgo) link

Het Franse parlement heeft vanmiddag een minuut stilte gehouden bij de start van de vergadering.

De steekpartij gebeurt nauwelijks één dag nadat in Parijs 26.000 politiemensen op straat waren gekomen voor een ‘mars van de woede’. Ze klaagden toen onder meer de slechter wordende werkomstandigheden bij de politie en het hoge aantal zelfdodingen bij agenten aan.