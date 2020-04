LIVE. Zeker twee miljard euro omzetverlies voor Belgische reissector - Meer dan 900.000 besmettingen wereldwijd

• Een recordaantal Belgische coronapatiënten (436) heeft het ziekenhuis mogen verlaten. Helaas zijn er ook 123 nieuwe sterfgevallen • De exponentiële stijging van het aantal mensen dat in het ziekenhuis ligt, is opmerkelijk afgenomen.• De Vlaamse regering heeft nieuwe steunmaatregelen voorgesteld.• In de VS zijn er op één dag 884 mensen gestorven, een record.• Groot-Brittannië heeft voor het eerst meer dan 500 sterfgevallen geregistreerd, ook in Frankrijk vielen meer dan 500 doden in een etmaal.• Wereldwijd zijn nu meer dan 900.000 mensen besmet met het coronavirus.