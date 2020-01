LIVE. Zeker 56 doden en meer dan 2.000 besmettingen: “Virus verspreidt zich steeds sneller” ttr

26 januari 2020

06u58 138 Al zeker 56 mensen hebben het coronavirus, dat uitbrak in China, niet overleefd. Wereldwijd zijn meer dan 2.000 mensen met het virus besmet, waarvan zeker drie in Frankrijk en 1975 in China. De federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken heeft weet van drie Belgen die verblijven in en rondom de getroffen Chinese provincie Hubei. Het longvirus brak uit in de stad Wuhan, waar de meeste mensen ziek zijn geworden. Volg de laatste ontwikkelingen hieronder in onze liveblog.

• Er zijn wereldwijd ruim 2.000 besmettingen, waarvan het merendeel in China. In Europa zijn 3 besmettingen gesignaleerd, allen in Frankrijk. Er zijn tot nu toe 56 mensen overleden.



• In België is er voorlopig geen reden tot grote ongerustheid maar de waakzaamheid is wel verhoogd, aldus de FOD Volksgezondheid.

• Wat weten we over het 2019-nCoV-virus? Hoe dodelijk is het? En kan je zelf voorzorgen nemen? Lees hier alle antwoorden op een rij.

Alle nieuwsartikels over het coronavirus zijn verzameld in dit dossier.

Meer over China

Frankrijk