LIVE. Wuhan gaat na 76 dagen uit lockdown - Eurogroep schort overleg over coronamiljarden op - Trump wil WHO-bijdrage inhouden: “Ze hebben het verknoeid”

In de Amerikaanse staat New York zijn op 24 uur tijd 731 nieuwe overlijdens gemeld. Dat is de grootste stijging op één dag tijd.









Wereldwijd is het aantal Covid-19-besmettingen gestegen tot 1,4 miljoen. De dodentol bedraagt meer dan 80.000.

• De dodentol door corona in ons land is opgelopen tot 2.035 . Sterftecijfers uit de Vlaamse rusthuizen van voor 1 april zijn nog altijd niet in de statistieken opgenomen.• President Donald Trump dreigt ermee de steun van 50 miljoen dollar aan de WHO in te trekken.