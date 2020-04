LIVE. Woonzorgcentra vrezen voor zuurstoftekort - Federale wegpolitie gevraagd om mondmaskers te naaien - Wereldwijd meer dan 1,5 miljoen besmettingen IB TTR

09 april 2020

01u28

Bron: Reuters, ANP, Belga, The Guardian, BBC, VTM Nieuws 14 • Wouter Beke (CD&V) heeft een noodplan voor de Vlaamse woonzorgcentra klaar.

• Wereldwijd is het aantal besmettingen gestegen tot meer dan 1,5 miljoen. De dodentol bedraagt meer dan 88.000.

• De staat New York telt nu de meeste coronabesmettingen ter wereld.



Er gelden sinds 18 maart strengere maatregelen in ons land tegen de verspreiding van het coronavirus. Deze regels zijn verlengd tot en met zeker 19 april. Alle noodzakelijke info over Covid-19 vindt u in ons dossier.



