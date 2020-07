LIVE. Wilmès roept politici en experts zondag samen - "Grootste vrees voor het najaar is tekort aan testcapaciteit”

17 juli 2020

04u23

Bron: Reuters, ANP, Belga, VTM Nieuws 313 Volgens de laatste cijfers is het gemiddeld aantal coronabesmettingen in ons land fors gestegen met 32 procent tot 115 per dag. Gisteren bedroeg het daggemiddelde op weekbasis 100 per dag. Opvallend dagcijfer: afgelopen maandag bedroeg het aantal nieuwe gevallen 216, zo blijkt uit gegevens van Sciensano. “Dit is een absolute wake-upcall”, reageert viroloog Marc Van Ranst op de data. Hij waarschuwt dat we aan het begin van een tweede golf staan. Premier Sophie Wilmès roept zondag al het Overlegcomité van de verschillende regeringen samen om eventueel sneller te kunnen ingrijpen. Volg alle ontwikkelingen in dit liveblog.



• Er worden gemiddeld weer 114,7 (of afgerond 115) besmettingen per dag met het coronavirus geregistreerd in ons land.

• Werd de coronadrempel in uw gemeente overschreden? Ontdek het op deze kaart.

• Lijst met oranje zones breidt opnieuw uit: ook voor Catalonië en Aragon geldt nu “verhoogde waakzaamheid”.



• De frustratie bij virologen, gouverneurs en burgemeesters neemt ondertussen toe: “Niemand die ons kan of wil zeggen waar de besmettingen precies zitten.” (+)

• Recordaantal besmettingen in VS: in Florida was de dagstijging het grootst met ruim 15.000 nieuwe gevallen.

