LIVE. Wilmès: “Maximum dertig minuten in supermarkt, samenscholingen zijn verboden” - De Crem: “Ordediensten zullen streng toezien”

Er liggen in ons land intussen 361 mensen in het ziekenhuis met het coronavirus. Het gaat om een toename van 109 patiënten. In heel België zijn in totaal 1.243 personen besmet met Covid-19. Als reactie nam het Nationaal Crisiscentrum nog strengere maatregelen , maar een totale lockdown is het nog altijd niet. Het EK voetbal gaat volgende zomer niet door, Brussels Airlines schrapt alle vluchten vanaf zaterdag. Een sprankeltje hoop: in Italië verspreidt het coronavirus zich sinds de lockdown voor het eerst trager . Volg de laatste ontwikkelingen in deze liveblog.