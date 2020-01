LIVE. WHO roept een wereldwijde noodsituatie uit in verband met coronavirus

30 januari 2020

14u50

Bron: Belga, ANP, AD.nl, Reuters

Het aantal personen besmet met het coronavirus is intussen opgelopen tot ruim achtduizend wereldwijd. Het dodental is gestegen naar 171. In België werden al verschillende stalen onderzocht, maar nog niemand bleek besmet. Verschillende landen hebben intussen evacuatievluchten gepland om hun landgenoten op te halen in de getroffen regio’s in China. Belgen in de provincie Hubei worden in de nacht van vrijdag op zaterdag (Europese tijd) gerepatrieerd. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft de uitbraak van het nieuwe coronavirus bestempeld als een internationale noodsituatie. Het virus krijgt van de VN-organisatie de ‘PHEIC-status’.