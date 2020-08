LIVE. WHO meldt recordaantal infecties op 24 uur tijd - Brussel krijgt oranje reisadvies van Nederland

16 augustus 2020

02u54

Bron: ANP, Belga, Reuters

Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in ons land is licht gedaald tot gemiddeld 604 per dag tussen 5 en 11 augustus. Dat is nog wel een toename met 5 procent in vergelijking met vorige week. Het gemiddeld aantal overlijdens stijgt sterk: in een week verdubbelde bijna het aantal mensen dat aan het longvirus bezweek naar 6,4 per dag. Volg alle actuele ontwikkelingen rond het coronavirus hieronder live.