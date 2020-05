LIVE. Wereldwijd kwart miljoen doden - Nationale Veiligheidsraad zit woensdag samen - VS melden laagste dagelijkse dodentol in een maand

• Het aantal doden en nieuwe ziekenhuisopnames door Covid-19 daalt verder in België . Meer dan 50.000 mensen zijn in totaal besmet.• Maandag begon de eerste fase van de exit: dit is er concreet veranderd • Woensdag buigt de Veiligheidsraad zich over de opening van winkels vanaf 11 mei. Dit staat er nog meer op de agenda • De lockdown in Frankrijk is nog lang niet afgelopen: een zomervakantie bij onze zuiderburen blijft hoogst onzeker