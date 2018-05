LIVE: Wat is Trump precies van plan met het nucleaire akkoord met Iran? kv

08 mei 2018

17u43

Bron: NY Times, Reuters 17 De Amerikaanse president Donald Trump heeft vandaag tijdens een telefoongesprek aan zijn Franse collega Emmanuel Macron bevestigd dat de VS zich terugtrekken uit het nucleaire akkoord met Iran. Dat schrijft de New York Times. Zowel het Witte Huis als het Élysée ontkennen echter dat Trump dergelijke uitspraken gedaan heeft. Om 20 uur onze tijd deelt Trump tijdens een persconferentie zelf zijn plannen mee. Volg het hier in de livestream van VTM NIEUWS.

Een bron die op de hoogte was van de conversatie tussen Trump en Macron vertelde aan de New York Times dat de VS bereid zijn om alle sancties die in 2015 met de deal werden opgeheven, opnieuw in te stellen. Daarnaast willen de VS ook bijkomende economische sancties heffen voor Iran.

Het Élysée zegt echter dat Trump tijdens het telefoongesprek met Macron geen enkele indicatie heeft gegeven over zijn plannen met Iran. Beide staatshoofden hebben gesproken over "de vredeshandhaving en de stabiliteit in het Midden-Oosten", luidt het daar. Ook het Witte Huis ontkent het bericht van de New York Times.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Britse premier Theresa May krijgen nog voor Trumps persconferentie een persoonlijk telefoontje van de Amerikaanse president waarin hij zijn beslissing omtrent de nucleaire deal meedeelt, zo meldt Reuters.

Tijdens een recent staatsbezoek van Macron aan de VS had de Franse president nog geprobeerd om Trump te overtuigen om niet uit de Iran-deal te stappen.

Volgens CNN brengt de Amerikaanse vicepresident Mike Pence momenteel de leden van het Amerikaanse Congres op de hoogte van Trumps beslissing om de VS uit het akkoord terug terug te trekken.

"Slechtste deal ooit"

Met de afsluiting van het nucleaire akkoord verbond Iran zich er in 2015 toe om voor tien jaar zijn atoomprogramma zwaar terug te schroeven. In ruil daarvoor werden de economische sancties tegen het land opgeheven.

Trump noemde de deal met Iran, die werd afgesloten met de VS, het VK, Rusland, Frankrijk, China, Duitsland en de EU, al meermaals een "de slechtste deal ooit". Niet alleen is het volgens hem te 'soft' voor Iran, daarnaast houdt het land zich volgens de Amerikaanse president niet aan de overeenkomst. Nochtans zeggen zowel Amerikaanse experts als de Europese landen die betrokken zijn bij de deal dat Iran het akkoord niet schendt.

Is Trump van plan om opnieuw sancties in te stellen? Of heeft hij beslist om zich toch bij het akkoord neer te leggen? De Amerikaanse president licht het straks zelf toe.