LIVE. Warm applaus voor 'helden van de zorg’ - Recordaantal doden op één dag in Italië - Spanje stevent op hoger dodental dan Italië af

12 uur woensdagmiddag zijn

van kracht in België: burgers moeten thuisblijven en alle niet-essentiële winkels zijn gesloten. In Italië is een recordaantal doden genoteerd. In Spanje en Frankrijk is het aantal nieuwe besmettingen dan weer significant gestegen.

Op veel plaatsen in België is woensdagavond geapplaudisseerd voor de ‘helden van de zorg’, ofwel het medisch personeel dat zich iedere dag inzet in de strijd tegen Covid-19. Bijna 500 Belgen liggen inmiddels in het ziekenhuis met het longvirus. Sinds