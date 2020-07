LIVE. VS verbreken opnieuw dagrecord coronabesmettingen

In de Verenigde Staten is opnieuw een recordaantal nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Bij 75.255 mensen is vastgesteld dat ze het virus hebben opgelopen. Ook in ons land blijft het aantal nieuwe Covid-19-gevallen in stijgende lijn. Volgens de laatste cijfers is het gemiddeld aantal coronabesmettingen fors gestegen met 32 procent . Volg alle ontwikkelingen in dit liveblog.