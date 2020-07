LIVE. VS verbreken opnieuw dagrecord coronabesmettingen - Brazilië rondt kaap van 2 miljoen gevallen



17 juli 2020

Bron: Reuters, ANP, Belga, VTM Nieuws

In de Verenigde Staten is donderdag weer een recordaantal nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Bij 75.255 mensen is vastgesteld dat ze het virus hebben opgelopen. Tot nu toe zijn bijna 3,6 miljoen Amerikanen besmet geraakt en zijn ruim 138.000 mensen overleden aan de gevolgen van het virus. Dat blijkt uit een telling van persbureau Reuters. Volg hier de ontwikkelingen van vandaag live.