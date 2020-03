LIVE. VS hebben nu meeste besmettingen ter wereld - meer dan 500.000 gevallen wereldwijd

IB

27 maart 2020

02u51

Bron: Reuters, ANP, Belga, The Guardian, CNN, VTM NIEUWS

0

Er zijn de afgelopen 24 uur 1.298 nieuwe bevestigde coronagevallen bijgekomen in ons land. Ook het aantal sterfgevallen is verder gestegen, met 42 nieuwe doden. “We hebben de langverwachte piek nog niet bereikt”, stelt het crisiscentrum. Volgens de modellen wordt die begin april verwacht. In de VS stijgt het aantal coronabesmettingen in rap tempo: in een week tijd zijn er meer dan 77.000 besmettingen bijgekomen, tot een totaal van 85.500. Het land heeft daarmee Italië en China ingehaald en is nu het zwaarst getroffen: inmiddels zijn er al bijna 1.300 Amerikaanse doden gemeld. Wereldwijd zijn er nu al meer dan 500.000 besmettingen met het virus. Volg alle ontwikkelingen in onze liveblog.