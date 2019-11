LIVE. Voormalig Amerikaans ambassadeur in Oekraïne getuigt in impeachment-hoorzitting TT

15 november 2019

15u11

Bron: Reuters 0 Marie Yovanovitch, de voormalige Amerikaanse ambassadeur in Oekraïne, getuigt vandaag in de impeachment-hoorzittingen in het Amerikaanse Huis. Het wordt uitkijken naar haar versie van de feiten, nadat ze door de entourage van president Trump door het slijk werd gehaald. Volg de hoorzitting via de livestream. Ondertussen heeft het Witte Huis ook een samenvatting van een eerste telefoongesprek tussen Trump en Oekraïens president Volodimir Zelenski vrijgegeven.

Yovanovitch werd in april al door Trump de laan uitgestuurd op aansturen van zijn persoonlijke advocaat Rudy Giuliani. Daardoor, zo claimen de Republikeinen, heeft ze geen enkele kennis van het beruchte telefoongesprek tussen Trump en de Oekraïense president Volodimir Zelenski waarin Trump aandrong op een onderzoek naar Hunter Biden, zoon van zijn rivaal Joe Biden.

De Democraten zien in het ontslag van Yovanovitch echter een eerste poging van de regering-Trump of Giuliani om een kritische stem in het dossier te verwijderen, zodat de president mogelijk de Oekraïners onder druk kon zetten. Het impeachment-onderzoek focust zich op de vraag of Trump financieel-militaire hulp aan Oekraïne gebruikte om in ruil een aankondiging naar een onderzoek naar de Bidens te krijgen. Sinds woensdag zijn de hoorzittingen van getuigen en betrokkenen in het onderzoek openbaar.

Eerste telefoontje

Het Witte Huis heeft vanmiddag ook een samenvatting vrijgegeven van een eerder telefoongesprek tussen Trump en Zelenski, dat van april dateert. Trump belde Zelenski toen om het te feliciteren voor zijn verkiezingsoverwinning. De president nodigde zijn Oekraïense collega ook meteen uit naar het Witte Huis. “We hebben veel dingen te bespreken”, aldus Trump.