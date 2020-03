LIVE. Voor het eerst meer besmettingen buiten China, regering-Wilmès maakt doorstart als minderheidsregering

Voor het eerst is het aantal sterfgevallen en besmettingen als gevolg van het coronavirus in alle andere landen samen hoger dan in China, waar de virusuitbraak ontstond. Dat blijkt uit een grafiek van de Amerikaanse John Hopkins-universiteit, die alle statistieken rond de virusuitbraak bijhoudt. Om de coronacrisis in ons land te bezweren, zal de ontslagnemende regering-Wilmès (MR, CD&V en Open Vld) een doorstart maken tot een tijdelijke minderheidsregering met gedoogsteun vanuit de oppositie. Volg de laatste ontwikkelingen in deze liveblog.