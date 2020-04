LIVE. Volg nu plenaire zitting over coronacrisis: “Dinsdag eerste verslag van experten over exitstrategie” - 283 nieuwe doden in ons land IB TTR HLA

09 april 2020

01u28

Bron: Reuters, Newsweek, ANP, Belga, The Guardian, BBC, VTM Nieuws 78

• Wouter Beke (CD&V) heeft een

• Het Duitse laboratorium CureVac lanceert vanaf juni

• Elke 45 seconden sterft er een Amerikaan aan de gevolgen van het coronavirus. De staat New York telt nu de meeste besmettingen ter wereld.

• Wereldwijd is het aantal besmettingen gestegen tot meer dan 1,5 miljoen. De dodentol bedraagt meer dan 88.000. Nieuwe coronacijfers in ons land : 283 doden, 459 ziekenhuisopnames en 483 ontslagen uit de ziekenhuizen.• Wouter Beke (CD&V) heeft een noodplan voor de Vlaamse woonzorgcentra klaar. • Het Duitse laboratorium CureVac lanceert vanaf juni klinische tests met zijn coronavaccin in België.• Elke 45 seconden sterft er een Amerikaan aan de gevolgen van het coronavirus. De staat New York telt nu de meeste besmettingen ter wereld.• Wereldwijd is het aantal besmettingen gestegen tot meer dan 1,5 miljoen. De dodentol bedraagt meer dan 88.000.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Er gelden sinds 18 maart strengere maatregelen in ons land tegen de verspreiding van het coronavirus. Deze regels zijn verlengd tot en met zeker 19 april. Alle noodzakelijke info over Covid-19 vindt u in ons dossier.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Gisteren iets gemist? Lees hier het liveblog van woensdag 8 april terug.