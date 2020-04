LIVE. Volg hier VTM NIEUWS met laatste stand van zaken - Recordaantal coronapatiënten (436) mocht ziekenhuis verlaten afgelopen 24 uur

Een recordaantal Belgische coronapatiënten heeft de voorbije 24 uur het ziekenhuis mogen verlaten. Helaas zijn er ook 123 nieuwe sterfgevallen gerapporteerd. In de VS, een van de zwaarst getroffen landen door het virus, zijn er op één dag tijd 865 mensen gestorven aan Covid-19, een record. De Amerikaanse president Trump waarschuwt voor “twee zeer pijnlijke weken” . In Europa is de dodentol door corona gestegen tot meer dan 30.000. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres spreekt over “ de ergste wereldcrisis sinds de Tweede Wereldoorlog ”. Volg alle ontwikkelingen in onze liveblog.