LIVE. Volg hier VTM Nieuws - Dodental stijgt minder snel in Italië - Duitse onderzoekers ontwikkelen methode om testcapaciteit fors op te drijven

Dodental stijgt minder snel in Italië - Duitse onderzoekers ontwikkelen methode om testcapaciteit fors op te drijven Grens van 1.000 doden in België overschreden: dodentol op 1.011

02 april 2020

01u53

Bron: Reuters, ANP, Belga, The Guardian, CNN, VTM NIEUWS 108

• Er komen extra controles gelet op het mooie lenteweer dit weekend: wie toch naar zee rijdt , riskeert een boete van 250 euro.

• In Groot-Brittannië zijn op een dag tijd nog eens 569 mensen aan het nieuwe coronavirus overleden. Dat is een record. • Er zijn in België 183 nieuwe sterfgevallen geregistreerd als gevolg van het nieuwe coronavirus. Het totale aantal overlijdens in ons land komt daarmee op 1.011 te staan.• Spanje heeft de tragische kaap van meer dan 10.000 doden bereikt.



Volg alle ontwikkelingen in onze liveblog.

Er gelden sinds 18 maart strengere maatregelen in ons land tegen de verspreiding van het coronavirus. Deze regels zijn verlengd tot en met zeker 19 april. Alle noodzakelijke info over Covid-19 vindt u in ons dossier.



Gisteren iets gemist? Lees hier het liveblog van woensdag 1 april terug.

