LIVE. Volg hier persconferentie crisiscentrum: 4 nieuwe sterfgevallen België, 496 patiënten opgenomen in ziekenhuis, 100 op intensieve zorgen

Intussen liggen in ons land

361 mensen in het ziekenhuis met het coronavirus. In heel België zijn in totaal 1.243 personen besmet met Covid-19. Voor de artsen en verplegers die hen moeten verzorgen, zijn 15 miljoen mondmaskers onderweg naar ons land.

Volg de laatste ontwikkelingen in deze liveblog.

Om 12 uur deze middag gaan de strengere maatregelen van kracht in ons land. Burgers moeten thuisblijven en alle niet-essentiële winkels moeten dicht.